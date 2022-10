Er is al veel gezegd en geschreven over de al dan niet heilzame effecten van games. Sommigen beweren dat je ze beter links laat liggen omdat je er dom, lui of zelfs agressief van wordt. Anderen beweren dan weer dat games niets dan goeds te bieden hebben. Dr. Rowan Daneels is game-onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en komt je uitleggen dat het antwoord waarschijnlijk ergens in het midden ligt.