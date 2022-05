Acht smalle poten, zwarte haren, duizend ogen en een dik achterlijf. Misschien krijg je al rillingen als je er nog maar spinnen denkt. En dat terwijl het beestje zoveel kleiner is dan ons. Waarom zijn we zo bang van spinnen en zo weinig van de echte ‘killers’ als roken of alcohol? Psycholoog prof. dr. Bram Vervliet (KU Leuven) legt ons uit waar angst voor spinnen en andere gevaarlijke dieren vandaan komt én of remedies zijn.

Bram Vervliet bracht op 5 mei 2022 het boek “Waarom we bang zijn” uit!