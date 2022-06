Vanaf wanneer is een liedje plagiaat?

“Ice, ice, baby” is de grootste en eigenlijk enige bekende hit van de Amerikaanse rapper Vanilla Ice. Speel nu even de baslijn van dat liedje in je hoofd af… Komt het je herkenbaar voor? En nee, je bent niet aan het hallucineren: dat begin ken je misschien ook van een ander liedje. Want… de baslijn is grotendeels gestolen van de wereldhit “Under Pressure” van David Bowie en Queen. Het kwam niet tot een rechtzaak, maar onderling zijn er grote sommen uitbetaald. En zij zijn lang die de enigen die elkaar beschuldigen van plagiaat. Vanaf wanneer is nu eigenlijk iets plagiaat? Dat is een ingewikkeld antwoord volgens prof. dr. Marie-Christine Janssens, specialist eigendomsrecht aan de KU Leuven.