Eet jij wel eens bananen? Weet je ook wat wij gemeen hebben met de banaan? We stralen allebei een heel bijzonder klein deeltje uit, het neutrino. Fysicus Natalie Jachowicz (UGent) komt je vertellen wat dat deeltje allemaal uitsteekt, in ons, en in bananen, en wie weet waar nog allemaal?



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.