Als jij de nummer één wil worden in een sport, dan moet je daar het juiste spiervezeltype voor hebben. Je bent oftewel het trage type, of het snelle type, of iets tussenin. En het is zo dat een traag spiervezeltype nóóit een honderd meter sprint zal winnen. Nooit. Hoe hard ie ook traint. Bewegingswetenschapper Eline Lievens (UGent) legt je uit hoe dat komt en hoe je weet welk type jij bent. En dus, in welke sport jij de beste kan worden.