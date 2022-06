De hacker: hij of zij wordt vaak voorgesteld als een schimmige figuur met een zwarte hoodie, achter honderd computerschermen, die al je gegevens en wachtwoorden probeert te ontfutselen. Klopt dat beeld? En wie zijn ze en wat doen ze dan wel? Drs. Mariano Di Martino is als onderzoeker aan de UHasselt gespecialiseerd in cybersecurity en privacy. Hij geeft jou een kijk in het hoofd van een hacker.