Hoe maak je een handtas van schimmels?

De voorbije jaren hebben we bij Universiteit van Vlaanderen al heel wat proffen over schimmels gehoord. Er zijn er geweest die slecht spraken over schimmels, sommigen wezen op het geweldige van schimmels, maar we hebben nog nooit iemand gehoord die er handtassen van wil maken. Tot nu. Maak kennis met professor Eveline Peeters, bio-ingenieur aan de VUB!



