In de lente worden we verwend met die prachtige groene kleur van net bovengekomen plantjes. Dat gebeurt elk jaar opnieuw en daar stellen we ons intussen geen vragen meer bij. Maar dat is buiten moleculair bioloog dr. Sébastjen Schoenaers (UAntwerpen) gerekend. Hij zoomt zo hard in op groeiende planten dat hij niet alleen groen, maar een heus lichtspektaktel te zien krijgt. En wat daar achter zit, komt hij ons graag vertellen.