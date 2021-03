41 procent van de rokers geeft toe dat ze hun peuken op de grond gooien als er geen as- of vuilbak in de buurt is. Dat betekent dat in Vlaanderen dagelijks zo'n 100.000 peuken op de grond belanden. Dat doet onze natuur geen goed.

Wanneer we het over sigaretten hebben, denken we meestal aan de gezondheidsrisico's voor het lichaam van de mens. We staan er echter weinig bij stil dat er ook gevolgen zijn voor het milieu. Ongeveer de helft van het aantal stuks zwerfvuil bestaat immers uit sigarettenpeuken. Die zijn pas na twee tot vijftien jaar afgebroken, maar dan nog blijven er micro- en nanoplastics in het milieu achter.

In sigaretten zitten meer dan 7.000 schadelijke chemicaliën, die na het oproken deels in de filter achterblijven zoals plastic, rattengif, lood en pesticiden. Geen wonder dat zo'n uitgebrande sigaret geen goed doet aan onze natuur.

Uit onderzoek blijkt dat zaden van witte klaver tot 27 procent minder ontkiemen in aanwezigheid van peuken. Bovendien groeien de planten 28 procent minder snel en is hun wortelstelsel de helft minder uitgebreid dan dat van planten in gezonde grond. Dat is duidelijk te zien in een filmpje van Onze Natuur.

Sigarettenpeuken komen via de regen ook in waterwegen terecht. In 2008 verzamelde het Coastal Cleanup-programma zo'n 3,2 miljoen sigarettenpeuken uit waterwegen en stranden. Dat is twee keer de hoeveelheid van al het andere afval. De peuken brengen schade toe aan het waterleven, planten en vervuilen zelfs het grondwater.

'Zakasbakjes moeten even vanzelfsprekend worden als hondenpoepzakjes'

Mooimakers - het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG - wil het probleem aanpakken door de zakasbakjes meer bekend te maken. Deze bakjes in zakformaat zijn in ons land nog niet helemaal ingeburgerd.

Bedoeling is om het zakasbakje onlosmakelijk aan de sigaret te verbinden. 'Net zoals iedere hondeneigenaar vanzelfsprekend zijn zakje meeneemt zodra hij de deur uitgaat, moet ook iedere roker eenzelfde reflex maken en een zakasbakje bij zich dragen telkens hij de deur uitgaat', aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). 'Er kunnen geen excuses meer gelden om een peuk op straat te werpen.'

Wie dat wel doet, riskeert trouwens een boete van 50 tot 100 euro. In Brussel is dat 200 euro.

