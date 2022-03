Bestaat er iets meer fascinerend of angstaanjagend dan de ruimte? Welke geheimen van de ruimte hebben we intussen ontrafeld en wat zijn nog zwarte gaten? Ga mee op ruimtereis, van ons eigen sterrenstelsel tot andere galaxieën, met deze colleges van de Universiteit van Vlaanderen.

Is er een planeet B?

Tussen al de originele slogans op de klimaatmarsen door, is er een die elke week terugkomt: "There is no planet B". Maar klopt dat wel? Fysicus Jean Manca van de UHasselt manoevreert tussen planeten, manen en sterrenstelsels op zoek naar leefbaar alternatief voor de aarde.

Van wie is de ruimte?

De Amerikanen gaan opnieuw naar de maan en Elon Musk wil naar Mars. Het wordt behoorlijk druk in outer space. Mag iedereen zomaar doen wat hij wilt in de ruimte? Een stukje maan kopen, een basis bouwen op Mars, wat kernafval de ruimte insturen? Naast expert internationaal recht en Star Trek-liefhebber is Jan Wouter (KU Leuven) ook gespecialiseerd in ruimterecht. De ideale man om op al deze vragen te antwoorden.

Hoe overleef je op Mars?

Volgens NASA wonen de eerste mensen in 2040 op Mars. Elon Musk is zelfs nog optimistischer en wil er al in 2024 staan. Maar... hoe gaan deze Martianen overleven? De rode planeet heeft een gemiddelde temperatuur van -47 graden, geen vloeibaar water of atmosfeer. Voedsel verbouwen wordt er dan ook heel moeilijk. Gelukkig is er Siegfried Vlaeminck (en een heel team van bio-ingenieurs over de hele wereld) om van Mars een paradijs te maken (en de nieuwe bewoners van lekkere microalgen te voorzien).

Bestaan er buitenaardse wezens?

Professor Katrien Kolenberg zit niét elke avond in haar tuin op Marsmannetjes te wachten onder een piramide van zilverpapier. Professor Kolenberg is astronoom en berekent en bedenkt gewoon op een rationele manier waar er buitenaardse wezens kunnen bestaan. Maar wees gewaarschuwd: na het zien van dit college zal je je bijzonder nietig voelen. Je zal beseffen dat je niet meer bent dan één zandkorrel...

Waarom kan je op bol.com nog geen teletijdmachine kopen?

Tijdreizen science fiction? Nee hoor. Volgens de speciale relativiteitstheorie van Einstein is het theorerisch mogelijk: even door een wormgat kruipen en je komt met je teletijdmachine uit waar en wanneer je maar wil. Zo'n ruimtetuig ontwikkelen staat helaas niet op het to-do-lijstje van dr. Pieter Thyssen, maar nadenken over de gevolgen van tijdreizen wel. Want, wat als je 'Back to the future'-gewijs in bed kruipt met je moeder? Ben je dan je eigen vader? Of wat als je terugkeert naar de prehistorie met een virus waar de dinosaurussen niet resistent tegen waren, ben jij dan verantwoordelijk voor hun uitroeiing? En kunnen we de Holocaust ongedaan maken door Hilter te vermoorden? Wat we alvast kunnen concluderen is dat sciencefictionfilms eigenlijk de filosofische meesterwerken van deze tijd zijn.

Benieuwd waarom wij sterrenstof zijn? Hoe men voedsel zal verbouwen op Mars? En wat zwarte gaten zijn? Surf dan naar www.universiteitvanvlaanderen.be en leer nog meer over de kosmos.

