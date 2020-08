Suiker en overgewicht verhogen het risico op kanker.

Een hoog suikerverbruik kan uitmonden in pancreaskanker. Dat schrijft een ploeg wetenschappers rond immunoloog Adrian Liston (VIB/KU Leuven) in Cell Reports. Suikers stimuleren de groei van tumoren. Muizenexperimenten toonden aan dat zowel zwaar overgewicht (obesitas) als vetten in de voeding én suikers een effect hebben op de ontwikkeling van tumoren in de pancreas. Een hoog suikergehalte verhoogde de kans op sterfte aanzienlijk. Uit een analyse van menselijke gegevens volgde dat 6 procent van de mensen genvarianten draagt die de vertaling van meer suikers naar een hoger risico op pancreaskanker in de hand werken. Plantaardige voeding is wel gunstig: elke dag een avocado of iets gelijkwaardigs eten vermindert het risico met 10 procent. Pancreaskanker zit in de lift en is moeilijk behandelbaar: minder dan 15 procent van de patiënten leeft langer dan vijf jaar na de diagnose. Elk jaar sterven er zo'n 1800 Belgen aan. Oncologe Christine Desmedt (KU Leuven) en haar collega's rapporteren in The Journal of Clinical Oncology dat een veelgebruikte vorm van chemotherapie minder efficiënt lijkt voor de behandeling van borstkanker bij vrouwen met overgewicht. Dat is niet zonder belang, aangezien in veel Europese landen ruim de helft van de vrouwen met overgewicht kampt. Van obesitas is bekend dat het de kans op borstkanker in de hand werkt, evenals het hervallen na een eerste behandeling. De studie toonde aan dat een van de meest gebruikte chemotherapiemiddelen (docetaxel) minder goed werkt bij zwaarlijvige patiënten dan bij slankere. Mogelijk absorbeert het lichaamsvet wat van het middel voor het de tumor bereikt.