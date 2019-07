Studie: 'Brussel wordt tegen 2050 even warm als Canberra'

Brussel zal tegen 2050 een klimaat hebben dat vergelijkbaar is met dat van Canberra in Australië vandaag. Amsterdam wordt even mild als Parijs en Lille wordt het nieuwe Lyon. Dat zeggen wetenschappers aan de ETH-universiteit in Zürich.

Bijna 80 procent van de wereldsteden heeft volgens het Zwitserse onderzoeksinstituut Crowther Lab binnenkort een heel ander klimaat. Crowther Lab, een onderdeel van de universiteit ETH Zürich, ontwikkelde een interactieve kaart waarop kan worden afgelezen hoe de situatie voor honderden steden zal veranderen in 30 jaar tijd. Voor temperaturen zoals die in Barcelona, hoef je niet verder meer reizen dan Londen, voor het klimaat van Fez zit je al goed in Madrid, en Oslo zal aanvoelen zoals Bratislava vandaag. Tijdens de warmste zomermaand zal de gemiddelde maximumtemperatuur bij ons waarschijnlijk stijgen met 5,2 graden Celsius, wat neerkomt op een stijging van de gemiddelde jaartemperatuur met 1,8 graden Celsius. Warmer en droger Steden in de noordelijke hemisfeer zullen ongeveer aanvoelen als regio's die vandaag zo'n duizend kilometer dichter bij de evenaar liggen. De onderzoekers waarschuwen echter dat ook enorme droogte ons deel zal worden. Volgens de analyse zal '77 procent van de steden een heel ander klimaat aannemen dan het klimaat dat ze vandaag kennen.' Ook waarschuwen de wetenschappers dat met name in Europa 'de steden gemiddeld 3,5 graden Celsius warmer zullen worden tijdens de zomer en 4,7 graden tijdens de winter.' Volgens de wetenschappers is deze regio totaal onvoorbereid op deze ernstige verandering van het klimaat. Tropische gebieden zullen minder veranderen wat betreft de temperatuur, maar wel zo'n 5 procent meer regen te verwerken krijgen en 14 procent meer droogte. Door de temperatuur van verschillende steden in 2050 te vergelijken met de huidige situatie in warmere steden, willen de wetenschappers de gevolgen van klimaatverandering visualiseren en tastbaarder maken, om zo beleidsmakers te inspireren tot actie.