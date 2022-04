De eerste volledig private bemande missie naar het Internationaal Ruimtestation ISS is maandag afgerond.

Een Crew Dragon-capsule van SpaceX is omstreeks 19.08 uur Belgische tijd, bengelend aan vier valschermen, voor de kusten van Florida in de Atlantische Oceaan geploft na een (verlengde) missie van zeventien dagen. Aan boord waren vier mensen onder wie drie ruimtetoeristen: voormalig Spaans-Amerikaanse NASA-astronaut Michael Lopez Allegria, de Amerikaanse ondernemer Larry Connor, de Canadese investeerder Mark Pathy en de Nederlands-Israëlische ondernemer en piloot Eytan Stibbe.

De vier hebben intussen de opgeviste capsule verlaten. Zij waren op 8 april van op Cape Canaveral in Florida naar de spacemeccano vertrokken. Door slecht weer in het landingsgebied liep de terugkeer meerdere keren uitstel op. Meteen zit de eerste missie van het bedrijf Axiom Space er op.

Het nam voor de eerste volledig private bemande missie naar het ISS SpaceX onder de arm, voor zowel de draagraket Falcon-9 als de Crew Dragon Endeavour-capsule. De drie ondernemers zouden elk ongeveer 55 miljoen dollar voor hun trip hebben betaald. Aanvankelijk zou die acht dagen duren. Naast het bewonderen van onze planeet deden zij ook wetenschappelijke experimenten. Zij aanzien zich volgens Lopez-Alegria aldus niet als ruimtetoeristen.. Lopez-Alegria vloog eerder reeds met de spaceshuttle en de Russische Sojoez. In totaal vertoefde hij 275 dagen in de ruimte.

