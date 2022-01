Sofie Claerhout (28) is de eerste Belgische doctor in de forensische genetica. Haar ambitie: het oplossen van cold cases.

Vanwaar die fascinatie voor onopgeloste moordzaken? Sofie Claerhout: Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel en als kind las ik alles over moordzaken en keek ik gretig naar misdaadseries. Bovendien had ik een gepassioneerde leraar biologie die mij introduceerde in de wonderlijke wereld van de genetica en het DNA-onderzoek. Daarom ben ik in Kortrijk en Leuven moleculaire biologie gaan studeren. Daarna heb ik gedoctoreerd bij professor Ronny Decorte, hoofd van het forensisch laboratorium van de KU Leuven. Waarover ging uw onderzoek? Claerhout: Ik onderzocht het mannelijke Y-chromosoom. Dat wordt doorgegeven van vader op zoon, waardoor het ook terugkomt in mannelijke familieleden van de onbekende moordenaar. Ik ontwikkelde de CSY-techniek, crime scene investigation via het Y-chromosoom, om moordzaken op te lossen via grootschalig verwantschapsonderzoek. Bent u nu bezig met zo'n cold case? Claerhout: Met de moord op Ingrid Caeckaert. Zij werd in 1991 met 62 messteken doodgestoken in Knokke-Heist. De dader is nooit gevonden. Kunt u hem vinden? Claerhout: Daar ben ik 99,9 procent zeker van, alleen mag het niet van de Belgische wetgever. Hoezo? Claerhout: In ons land is het nog niet toegelaten om naar bijna-matchen van DNA te kijken of dus familie van de dader, waardoor we niet op ruime schaal DNA mogen verzamelen. Wat nu? Claerhout: Mijn promotor en ik zijn in gesprek met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om de wet aan te passen. Loopt de dader nog vrij rond? Claerhout: Dat is best mogelijk, maar zelfs als hij ondertussen overleden is, kunnen wij hem opsporen via zijn kinderen of zelfs verre achterneven. Hoeveel cold cases denkt u zo te kunnen oplossen? Claerhout: Dat is moeilijk te zeggen, maar zeker tientallen. De techniek zou ook goede resultaten kunnen opleveren bij zedendelicten.