Snelle test bij virale infectie moet antibioticagebruik voorkomen

De test, die begin dit jaar in het algemeen ziekenhuis van het Britse Watford werd gelanceerd, duurt minder dan 50 minuten. Met een staafje verzamelt men in de neus afscheidingen. Een compacte machine analyseert het staal en levert binnen 43 minuten een print. In een microbiologisch laboratorium kunnen deze analyses meer dan twee dagen duren.

Antibioticaresistentie

De resultaten van een eerste test bij 1075 patiënten werden vandaag (maandag) gepresenteerd tijdens het European Respiratory Society International Congress in Parijs. 61 procent bleek een virus te hebben.

'We konden 121 patiënten identificeren die virale infecties hadden, geen enkel teken van bacteriële infectie vertoonden, een normale röntgenfoto van de borst hadden en slechts bescheiden indicatoren van een ontsteking', zei de Britse arts en hoogleraar Kay Roy (Universiteit van Hertfordshire).

Bij de helft van de patiënten kon de onnodige inname van antibiotica worden vermeden. Op die manier kan de test de ontwikkeling van antibioticaresistentie helpen afremmen, zeggen de onderzoekers.

Minder opnames

De test kan ook het aantal ziekenhuisopnames verminderen. Bij een kwart van de patiënten werd een opname vermeden. 'Geen van de dertig patiënten die een ziekenhuisopname vermeden en die geen antibiotica voorgeschreven kregen, ondervond ongunstige klinische resultaten, wat geruststellend is', zei Roy.

Zeker in de winter, wanneer een griepepidemie de druk op het aantal beschikbare bedden vergroot, is dit een belangrijk voordeel. Bovendien kan de gezondheidszorg 2500 euro per niet opgenomen patiënt besparen, onder meer omdat geen laboratoriumtest nodig was.