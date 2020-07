Hoe snel het ijs zal smelten en hoe erg het zal worden, hangt af van wanneer bepaalde zones van het ijs 'kantelpunten' bereiken.

Glacioloog Frank Pattyn (ULB) analyseert in Science de 'onzekere toekomst' van het ijs op Antarctica. Door de globale klimaatopwarming zal het ijs er de volgende decennia - en eeuwen - massaal volume verliezen. Wat zich zal vertalen in een stijging van de zeespiegel. Zelfs als de temperatuurstijging beperkt blijft tot 2 °C ten opzichte van het pre-industriële niveau, valt een stijging van meerdere meters te verwachten. Aangezien veel menselijke activiteit zich in kustzones concentreert, is dat een groot probleem. Hoe snel het zal gaan en hoe erg het zal worden, hangt af van wanneer bepaalde zones van het ijs 'kantelpunten' (' tipping points') bereiken. Dat zijn punten vanaf wanneer er geen weg meer terug is: het ijs kan dan niet meer opnieuw aangroeien. We hebben er trouwens alle belang bij om te vermijden dat het uit de hand loopt, want de smeltende ijsmassa's op Antarctica kunnen de zeespiegel maar liefst 57,5 meter doen stijgen. Dan is er nog het arctische gebied. Nature bracht een verslag van wetenschappers die overwinterden op het pakijs van het noordpoolgebied, maar grote problemen ondervonden omdat het ijs er lang niet meer zo solide is als vroeger. Zelfs hartje winter ondervindt het ijs de gevolgen van de klimaatopwarming.