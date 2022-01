Het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos heeft donderdag aangekondigd dat het van plan is zijn enige actieve vrouwelijke kosmonaut, Anna Kikina, in augustus of september naar het internationale ruimtestation (ISS) te sturen.

Anna Kikina, een 37-jarige ingenieur, zal de vijfde professionele Russische kosmonaute zijn die door Rusland naar de ruimte wordt gestuurd, terwijl de VS en de Europeanen tientallen vrouwen naar het ISS hebben gestuurd.

Vorig jaar zei Roscosmos dat Kikina aan boord van Elon Musk zijn SpaceX Crew Dragon zou vliegen als een partnerschap tussen Moskou en NASA zou worden ondertekend. Donderdag zei het Russische ruimteagentschap dat, als de overeenkomst wordt gesloten, Kikina in augustus zal vertrekken. Als de overeenkomst niet tot stand komt, zal Anna Kikina in september met een Russische raket vliegen.

De laatste Russische kosmonaute die door Moskou de ruimte in werd gestuurd, was Elena Serova, die van september 2014 tot maart 2015 167 dagen in het ISS verbleef.

