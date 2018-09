Robots moeten beter leren samenwerken

In sommige mierenkolonies, melden biologen in Science, doet een derde van de dieren het zware werk, terwijl de rest zomaar wat lijkt rond te hangen. Die luiheid heeft z'n nut, ontdekten ze: doordat een beperkt aantal mieren de tunnels van het nest graaft, is het risico op opstoppingen kleiner en gaat het werk sneller vooruit.

