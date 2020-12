De CO2-emissies van fossiele brandstoffen zijn in 2020 met 7 procent gedaald, een record. Oorzaak zijn de lockdownmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus, zo blijkt uit de jaarlijkse balans van het Global Carbon Project (GCP), die vrijdag gepubliceerd werd.

Het rapport gaat over de jaarlijkse CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen en hoe die in de atmosfeer aanwezig blijft. Ze is zo verantwoordelijk voor de klimaatverandering en de natuurrampen die daar het gevolg van zijn.

Traditiegetrouw wordt het rapport voorgesteld op de VN-klimaattop. Maar dit jaar is anders, want de 26ste klimaattop in Glasgow is uitgesteld met een jaar. Zaterdag is er wel een een digitale klimaattop met verschillende staatshoofden voor de vijfde verjaardag van het klimaatakkoord van Parijs.

Ook de resultaten zijn dus uitzonderlijk, met een verwachte daling van de wereldwijde CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen van 7 procent. Dat komt neer op 2,4 miljard ton. Tijdens de eerste coronagolf in de lente was er zelfs een daling van 17 procent tegenover 2019.

Historische daling

Nooit eerder is zo'n daling waargenomen, blijkt uit het persbericht. Tijdens vroegere internationale crisissen, in 1945, 1981, 1992 en 2009, werd de 0,9 miljard ton nooit overschreden.

'De vermindering van de uitstoot in 2020 lijkt meer uitgesproken in de Verenigde Staten (-12 procent), in de EU zonder het Verenigd Koninkrijk (-11 procent) en India (-9 procent), waarbij de COVID-19-restricties bovenop een eerdere tendens komen. In China, waar de maatregelen in het begin van het jaar genomen werden en minder lang duurden, ging het om een daling van -1,7 procent', aldus het communiqué.

Op de langere termijn 'groeide de wereldwijde uitstoot gemiddeld met 0,9 procent per jaar tussen 2010 en 2019'. Tussen 2000 en 2009 ging het nog om 3 procent.

Vermindering van korte duur

Toch volstaat dat niet om de klimaatverandering en haar impact te beperken. De CO2-uitstoot blijft op een hoog niveau hangen. Bovendien lijkt de vermindering door het coronavirus slechts van korte duur te zijn. 'In China is de uitstoot in april alweer gestegen tot de oude niveaus', zei de Franse onderzoeker Philippe Ciais van het Institut Pierre Simon Laplace, de organisatie die klimaatwetenschappelijk onderzoek uitvoert, op een videoconferentie. 'We kunnen ons verwachten aan een nieuwe stijging in 2021.'

'Het is een tijdelijke pauze', zei Ciais ook. 'De manier om de klimaatverandering af te zwakken, is niet het stopzetten van de activiteiten, maar een versnelling van de transitie naar koolstofarme energie.'

Bovendien zorgt de verminderde uitstoot niet voor een lagere CO2-concentratie in de atmosfeer, klinkt het. 'De grote vraag is of de investeringen voor het economische herstel tot een echte toename zullen leiden van koolstofarme energie en zullen zorgen voor een duidelijke vermindering van de uitstoot', aldus Ciais.

