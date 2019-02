Reageren mannen- en vrouwenlichamen anders op seks?

Seks kan functioneel van aard zijn, dan hebben we het over de voortplanting. Maar seksuoloog Paul Enzlin van de KU Leuven legt graag uit hoe mannen- en vrouwenlichaam fysiologisch anders uitgerust zijn om met elkaar te kunnen vrijen. (Lees: genieten, klaarkomen,...) Hoe we er aan de buitenkant uitzien weten we sinds jaar en dag. Maar wat er bij mannen en vrouwen aan de binnenkant te zien is heeft wetenschappers altijd al gefascineerd. En daar begint de zoektocht naar het antwoord