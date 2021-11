"Be careful what you wish for: als we de discussie willen voeren over de klimaatdoelstelling die elk land in Europa moet leveren, kan snel de vraag komen om een lagere doelstelling financieel te compenseren." Dat schot voor de boeg heeft premier Alexander De Croo dinsdag gegeven.

In het kader van de Europese klimaatdoelstellingen, die de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% moet terugdringen ten opzichte van 1990, wordt van België een inspanning van 47% verwacht. Toen Vlaanderen vorige week bekendmaakte dat het zijn uitstoot met 40% wil verminderen ten opzichte van 2005, reageerden de federale ministers Zakia Khattabi (Ecolo) en Tinne Van der Straeten (Groen) meteen kritisch, onder meer vanwege het "gebrek aan ambitie".

Zaterdag dan wierp Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) de vraag op om de verdeling van de inspanning over de lidstaten te herbekijken. Dat landen als Bulgarije (-10%) en Roemenië (-12,7%) bijna 40 procentpunten minder moeten doen dan België is een verschil "dat ik hier niet krijg uitgelegd", zei ze. In de Kamercommissie Europese aangelegenheden wees premier De Croo dinsdag op de mogelijke gevolgen van die demarche - evenwel zonder dat hij Demir bij naam noemde.

Volgens De Croo moet de discussie gevoerd worden met "'like minded'-landen", die industrieën en samenlevingen hebben die gelijkaardig zijn. "Nederland heeft bijvoorbeeld een industrieel weefsel dat vergelijkbaar is met dat in Vlaanderen en moet een inspanning van 49% doen. Wat we zien, is dat Nederland zich rond dat cijfer aan het organiseren is", zei hij.

"Als we in de discussie terecht willen komen over het naar beneden halen van de doelstelling, kun je je de vraag stellen of dat de juiste positie is om economisch voordeel te halen", zei De Croo, die erop wees dat België heel wat innovatie te exporteren heeft. Maar hij waarschuwde tegelijk: "Ook kan snel de vraag komen om een lagere doelstelling financieel te compenseren. Dan zou het kunnen dat die compensatie nog meer kost (dan de oorspronkelijke inspanning)". Op de VN-klimaatconferentie in Glasgow hadden de verschillende klimaatministers van ons land vandaag/dinsdag naar een akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen tussen de deelstaten moeten zoeken. Maar dat overleg is uitgesteld naar een later tijdstip.

Volgens de Waalse minister van Klimaat, Philippe Henry, liggen de verschillende standpunten nog te ver uit elkaar "om op korte termijn een voldoende ambitieus interfederaal akkoord te bereiken". Vlaams minister Demir zegt dat de verschillende ministers normaal gezien later deze week rond de tafel zullen zitten.