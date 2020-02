Beluister hier de podcasts van de Universiteit van Vlaanderen, een samenwerking tussen vijf Vlaamse universiteiten, Knack en de VRT met als doel universitaire kennis zo breed mogelijk te verspreiden. Nieuwe colleges worden regelmatig toegevoegd.

Prof. dr. Kenneth Sörensen - Kraken sudokumakers weldra je bankgegevens?

Als je iemand in de trein een sudoku ziet oplossen, is dat misschien niet zo onschuldig als je denkt. Wie weet is die sudokufreak wel uit op een prijs van een miljoen dollar of nog erger: je bankgegevens! Want geloof het of niet, in sudoku's vind je misschien wel de oplossing van een van de grootste problemen uit de wiskunde. Prof. dr. Kenneth Sörensen is algoritme-expert aan de UAntwerpen en legt ons uit waarom sudoku's zo belangrijk kunnen zijn.

Beluister eerdere podcasts

Prof. dr. Alain Verbeke - Hoe onterf je je kind?

Volgens de wet is elk kind gelijk en erft elk kind ook evenveel wanneer je sterft. Maar wat als je één kind liever ziet dan een ander? Of wat als één van je kinderen meer hulp nodig heeft? Wat als je een van je kinderen nog nauwelijks ziet? Valt er wat aan te sleutelen, aan die erfenis? Expert in erfrecht en familiale planning Alain Verbeke (KU Leuven) buigt zich in de praktijk over erfeniskwesties en vertelt je in deze podcast wat de wet zegt en wat jij als ouder kan doen.

Prof. dr. Maarten Vansteenkiste - Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind doet wat ik vraag?

Weet je nog toen je vol goede moed en levensvreugde begon aan die grote mijlpaal: kinderen krijgen! En hoe je naïef vasthield aan het beeld van onschuldige mini-jij's die braaf deden wat jij vroeg (HA HA)? Aan alle ouders die de wanhoop nabij zijn: deze podcast is voor jullie! Kinderen opvoeden is geen sinecure, vooral niet als je beseft dat die kleintjes net het tegenovergestelde willen doen wat jij wil. Gelukkig is daar Maarten Vansteenkiste, ontwikkelings- en motivatiepsycholoog aan UGent!

Prof. dr. Lode Godderis - Zit de levensstijl van je opa in je genen?

Genetisch gezien besta jij uit de helft van de genen van elk van je biologische ouders. Toch zit er meer achter dan je zou denken, want ook de levensstijl van je ouders heb je meegekregen. En dus ook een beetje van je grootouders én je overgrootouders. Hoe dat komt, legt milieu-arts prof. dr. Lode Godderis (KULeuven) haarfijn voor je uit.

Prof. dr. Wim Thiery - Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe ijstijd?

Als we zowat iedereen behalve Donald Trump mogen geloven, warmt de aarde op aan een ongekende snelheid. Maar zou het niet kunnen dat onze planeet binnenkort gewoon weer afkoelt en dat er een nieuwe ijstijd aankomt? Moeten we ons opmaken voor een leven in een sauna of een koelkast? Klimaatwetenschapper prof. dr. Wim Thiery van de VUB vertelt ons welke outfit we moeten klaarleggen.

Prof. dr. Dirk Ryckbosch - Wat is donkere materie?

Er is een stof die wetenschappers al decennia bezighoudt, maar haar geheimen maar niet wil onthullen: donkere materie! Donker, omdat het een stof is die geen licht uitstraalt of weerkaatst en bijgevolg onzichtbaar is. Maar... hoe onderzoek je iets dat onzichtbaar is? Meer nog, hoe weet je dat iets bestaat als je het zelfs met de meest krachtige microscopen niet kan zien? Een vraag waar Dirk Ryckbosch, deeltjesfysicus aan UGent, een verhaal bij kan vertellen dat tot je verbeelding zal spreken!

Prof. dr. Dominique Hansen - Hoe word ik fit vanuit mijn luie zetel?

De wetenschap heeft ons leven al op ongelooflijk veel manieren makkelijker gemaakt, maar toch zijn er ook veel zaken die nog niet zijn aangepakt. Zoals fit zijn, bijvoorbeeld. Zou er nu echt geen enkele manier zijn om fit te worden zonder er maar een druppel zweet aan te verspillen? Als fysioloog aan de UHasselt ging prof. dr. Dominique Hansen op zoek naar wondermiddeltjes en geheime technieken. Behoort sporten dan eindelijk tot het verleden?

Prof. dr. Liesbet Temmerman - Waarom zal niemand ouder dan 122 worden?

De wetenschap staat niet stil: betere vaccins, meer inzichten in verschillende ziektes, betere ziekenhuizen en hygiëne hebben ervoor gezorgd dat we al een stuk ouder worden dan pakweg 100 jaar geleden. En toch lijkt er een bovengrens te zijn. Niemand werd ooit ouder dan 122. Prof. Liesbet Temmerman (KU Leuven) zoekt uit waarom dat zo is.

Prof. dr. Nick Schryvers - Waarom is een meter een meter?

We drukken elke lengte uit in meters of afgeleiden, maar staan nooit stil bij de oorsprong van onze lengtemaat. Waarom is een meter een meter lang? En hoe hebben we in godsnaam overleefd zonder één duidelijke lengtemaat? Prof. dr. Nick Schryvers is experimenteel fysicus aan de UAntwerpen neemt ons mee naar een verwarrende tijd van duimen, voeten en ellen.

Prof. dr. Esther Wolfs - Wat kan je doen met stamcellen?

Een volwassen persoon bestaat uit ca. 60 biljoen cellen, onder te verdelen in 220 verschillende soorten. Er zit een heel speciale soort tussen, een soort die meer kan dan de andere cellen, een soort 'supercel' als het ware: de stamcel! Maar... waarom is die net zo super? En waarom horen we er niet meer over? Prof. Esther Wolfs van UHasselt werpt haar biomedische bril op de vraag: wat kan je doen met stamcellen!

Prof. dr. Ulrike Van Daele - Hoe word jij even gespierd als Arnold Schwarzenegger?

Elke superheldenfilm is tegenwoordig doorspekt met mannen die hun spieren amper in hun strakke pakjes krijgen. Niets nieuws, want jaren voordien veroorzaakten Arnold Schwarzenegger en Sylvester Stallone al een gespierde hype. Niet iedereen wordt geboren als spierbundel, maar is het dan wel mogelijk om zo gespierd te worden als al die filmhelden? Als kinesitherapeut aan de UAntwerpen is prof. dr. Ulrike Van Daele de ideale personal coach voor deze vraag.

Prof. dr. Marlies Van Bael - Waarom is je GSM altijd plat?

Ken je dat: je laadt voor het slapengaan je gsm helemaal op en tegen de middag is je batterij al voor de helft leeg. Om. Gek. Van. Te. Worden! Kunnen ze nu niet eens een batterij maken die lang meegaat?! Dat is nu net iets waar materiaalchemici zoals prof. Marlies Van Bael (UHasselt) zich al jarenlang mee bezighouden. Wat er precies gebeurt binnen een batterij, waarom die verslechtert en wat jijzelf eraan kunt doen, hoor je in dit college!

Als je iemand in de trein een sudoku ziet oplossen, is dat misschien niet zo onschuldig als je denkt. Wie weet is die sudokufreak wel uit op een prijs van een miljoen dollar of nog erger: je bankgegevens! Want geloof het of niet, in sudoku's vind je misschien wel de oplossing van een van de grootste problemen uit de wiskunde. Prof. dr. Kenneth Sörensen is algoritme-expert aan de UAntwerpen en legt ons uit waarom sudoku's zo belangrijk kunnen zijn.Beluister eerdere podcastsVolgens de wet is elk kind gelijk en erft elk kind ook evenveel wanneer je sterft. Maar wat als je één kind liever ziet dan een ander? Of wat als één van je kinderen meer hulp nodig heeft? Wat als je een van je kinderen nog nauwelijks ziet? Valt er wat aan te sleutelen, aan die erfenis? Expert in erfrecht en familiale planning Alain Verbeke (KU Leuven) buigt zich in de praktijk over erfeniskwesties en vertelt je in deze podcast wat de wet zegt en wat jij als ouder kan doen.Weet je nog toen je vol goede moed en levensvreugde begon aan die grote mijlpaal: kinderen krijgen! En hoe je naïef vasthield aan het beeld van onschuldige mini-jij's die braaf deden wat jij vroeg (HA HA)? Aan alle ouders die de wanhoop nabij zijn: deze podcast is voor jullie! Kinderen opvoeden is geen sinecure, vooral niet als je beseft dat die kleintjes net het tegenovergestelde willen doen wat jij wil. Gelukkig is daar Maarten Vansteenkiste, ontwikkelings- en motivatiepsycholoog aan UGent!Genetisch gezien besta jij uit de helft van de genen van elk van je biologische ouders. Toch zit er meer achter dan je zou denken, want ook de levensstijl van je ouders heb je meegekregen. En dus ook een beetje van je grootouders én je overgrootouders. Hoe dat komt, legt milieu-arts prof. dr. Lode Godderis (KULeuven) haarfijn voor je uit.Als we zowat iedereen behalve Donald Trump mogen geloven, warmt de aarde op aan een ongekende snelheid. Maar zou het niet kunnen dat onze planeet binnenkort gewoon weer afkoelt en dat er een nieuwe ijstijd aankomt? Moeten we ons opmaken voor een leven in een sauna of een koelkast? Klimaatwetenschapper prof. dr. Wim Thiery van de VUB vertelt ons welke outfit we moeten klaarleggen.Er is een stof die wetenschappers al decennia bezighoudt, maar haar geheimen maar niet wil onthullen: donkere materie! Donker, omdat het een stof is die geen licht uitstraalt of weerkaatst en bijgevolg onzichtbaar is. Maar... hoe onderzoek je iets dat onzichtbaar is? Meer nog, hoe weet je dat iets bestaat als je het zelfs met de meest krachtige microscopen niet kan zien? Een vraag waar Dirk Ryckbosch, deeltjesfysicus aan UGent, een verhaal bij kan vertellen dat tot je verbeelding zal spreken!De wetenschap heeft ons leven al op ongelooflijk veel manieren makkelijker gemaakt, maar toch zijn er ook veel zaken die nog niet zijn aangepakt. Zoals fit zijn, bijvoorbeeld. Zou er nu echt geen enkele manier zijn om fit te worden zonder er maar een druppel zweet aan te verspillen? Als fysioloog aan de UHasselt ging prof. dr. Dominique Hansen op zoek naar wondermiddeltjes en geheime technieken. Behoort sporten dan eindelijk tot het verleden?De wetenschap staat niet stil: betere vaccins, meer inzichten in verschillende ziektes, betere ziekenhuizen en hygiëne hebben ervoor gezorgd dat we al een stuk ouder worden dan pakweg 100 jaar geleden. En toch lijkt er een bovengrens te zijn. Niemand werd ooit ouder dan 122. Prof. Liesbet Temmerman (KU Leuven) zoekt uit waarom dat zo is.We drukken elke lengte uit in meters of afgeleiden, maar staan nooit stil bij de oorsprong van onze lengtemaat. Waarom is een meter een meter lang? En hoe hebben we in godsnaam overleefd zonder één duidelijke lengtemaat? Prof. dr. Nick Schryvers is experimenteel fysicus aan de UAntwerpen neemt ons mee naar een verwarrende tijd van duimen, voeten en ellen.Een volwassen persoon bestaat uit ca. 60 biljoen cellen, onder te verdelen in 220 verschillende soorten. Er zit een heel speciale soort tussen, een soort die meer kan dan de andere cellen, een soort 'supercel' als het ware: de stamcel! Maar... waarom is die net zo super? En waarom horen we er niet meer over? Prof. Esther Wolfs van UHasselt werpt haar biomedische bril op de vraag: wat kan je doen met stamcellen!Elke superheldenfilm is tegenwoordig doorspekt met mannen die hun spieren amper in hun strakke pakjes krijgen. Niets nieuws, want jaren voordien veroorzaakten Arnold Schwarzenegger en Sylvester Stallone al een gespierde hype. Niet iedereen wordt geboren als spierbundel, maar is het dan wel mogelijk om zo gespierd te worden als al die filmhelden? Als kinesitherapeut aan de UAntwerpen is prof. dr. Ulrike Van Daele de ideale personal coach voor deze vraag.Ken je dat: je laadt voor het slapengaan je gsm helemaal op en tegen de middag is je batterij al voor de helft leeg. Om. Gek. Van. Te. Worden! Kunnen ze nu niet eens een batterij maken die lang meegaat?! Dat is nu net iets waar materiaalchemici zoals prof. Marlies Van Bael (UHasselt) zich al jarenlang mee bezighouden. Wat er precies gebeurt binnen een batterij, waarom die verslechtert en wat jijzelf eraan kunt doen, hoor je in dit college!