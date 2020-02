Natuurpunt waarschuwt automobilisten voor een verwachte paddentrek op zaterdagavond. Door de zachte temperaturen de afgelopen weken zijn de omstandigheden dan ideaal voor de dieren om uit de winterslaap te ontwaken en opnieuw naar hun voortplantingspoel te trekken. Vrijwilligers staan paraat om de honderden padden, kikkers en salamanders veilig de weg over te helpen, aldus Natuurpunt.

'De paddentrek is dit jaar best vroeg op gang gekomen', vertelt Dominique Verbelen, amfibiekenner van Natuurpunt. 'In het weekend van 15 februari werden al uitzonderlijk hoge aantallen gemeld voor de tijd van het jaar.'

Ook nu zaterdag zullen opnieuw een groot aantal padden zich aan de tocht wagen naar hun voorplantingspoel. Vaak moeten de padden daar drukke wegen voor oversteken. 'We raden automobilisten aan om aandacht te hebben voor de paddentrek en hun snelheid te minderen tot 30 kilometer per uur op de aangegeven plaatsen. Zo kan je overstekende padden gemakkelijker opmerken en ontwijken. En ook het aanzuigeffect van de auto is dan een pak kleiner', zegt Verbelen.

De dieren houden hun trek in het donker en komen meestal pas in actie rond 19 uur, klinkt het. 'De voorspelling is dat het vanaf zondag dan weer even stil zal vallen. Vorig jaar begon de paddentrek op 28 februari en liep die tot 24 maart. Dit jaar was er dus al vroeger activiteit door de zachte temperaturen, maar het stormweer hield de meeste dieren toch tegen om écht wakker te worden.'

Natuurpunt coördineert jaarlijks in heel Vlaanderen paddenoverzetacties. Langs de trekroutes worden schermen geplaatst die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. Vrijwilligers controleren dagelijks die 'paddenvallen' en zetten alle amfibieën veilig over naar de andere kant van de straat.

Vorig jaar werd een recordaantal van 276 acties georganiseerd in 130 gemeenten. In totaal werden 195.417 amfibieën zo gered, waaronder enkele zeldzame soorten als de kamsalamander, de rugstreeppad en de heikikker.

