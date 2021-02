Een prototype van een draagraket van SpaceX, onder meer bedoeld voor missies naar Mars, is ontploft tijdens een landingspoging na een testvlucht dinsdag. In december was ook al een Starship-testdraagraket in een vuurbal geëindigd bij een mislukte landing.

Het prototype startte om 14.30 uur plaatselijke tijd naar behoren, bereikte de gewenste hoogte van 10 km, voerde dan een serie horizontale maneuvers uit en zette dan de afdaling in. Een van de stuwraketten weigerde echter dienst en de onbemande draagraket stortte na zowat 6,5 minuten neer. 'We hadden weer een geweldige vlucht', zei SpaceX-ingenieur John Insprucker op online uitgezonden livebeelden. 'We moeten wel nog even aan die landing werken', voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA had het licht op groen gezet voor de lancering van het SN9-prototype van Starship vanuit Boca Chica (Texas). Die had onlangs vastgesteld dat de vorige lancering in strijd was met de voorwaarden van de toestemming. Zo hoog als een flatgebouw van zestien verdiepingen, is de draagraket ontwikkeld om mensen en 100 ton vracht te vervoeren naar de Maan en Mars.

De Amerikaanse FAA heeft aangekondigd een onderzoek te zullen instellen naar de mislukte landing. In een verklaring zegt de luchtvaartautoriteit te hopen de veiligheid te verbeteren terwijl de ontwikkeling van de Starship verder loopt. Bedoeling is de draagraket na een missie volledig te hergebruiken.

