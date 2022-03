Opmerkelijk: Russische kosmonauten trekken uniform in Oekraïense kleuren aan bij aankomst ISS

De Russische kosmonauten Oleg Artemjev, Denis Matvejev en Sergej Korsakov zijn vrijdagavond aangekomen in het Internationaal Ruimtestation ISS. Opvallend was hun verschijning in gele ruimptepakken met blauwe details.

De drie Russische kosmonauten bij hun aankomst in het ISS. © reuters