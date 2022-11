Oorlog, woke-debat en politieke turbulentie: veranderde uw denken van kleur in 2022?

In februari lanceerden Knack en Le Vif de campagne Denk in Kleur: 40.000 Belgen namen deel aan de test, ontwikkeld in samenwerking met Vrije Universiteit Brussel, en lieten zien hoeveel kleur hun grijze massa heeft. Hoe wij denken, wat we geloven, waar we durven aan twijfelen: het is relevanter dan ooit in een jaar vol ups-and-downs. Daarom willen we weten: veranderde het denken van de Vlaming na zo’n turbulent jaar?

Nam u al deel in februari, en wil u ontdekken hoe uw denken evolueerde? Of komt u voor de eerste keer langs, en wil u weten hoe kleurrijk u denkt?

Surf naar knack.be/denkinkleur en test het zelf.