Een potentieel gevaarlijke planetoïde scheert woensdagmiddag langs de Aarde op een afstand van 6,3 miljoen kilometer. Dat is vlakbij in astronomisch opzicht, maar gelukkig nog altijd op ruim voldoende afstand in deze coronatijden.

De planetoïde (52768) 1998 OR2 is tussen de 1,8 en 4,1 kilometer groot en heeft een snelheid van 8,7 kilometer per seconde. Ter vergelijking: de planetoïde die wellicht het einde betekende van de dinosaurussen was ongeveer 10 kilometer groot.

Het hemellichaam, dat beschouwd wordt als 'potentieel gevaarlijk' object (PHO), zal volgens het Center for Near-Earth Object Studies van de NASA op woensdagmiddag om 11u56 uur voorbij de Aarde scheren.

En in coronatijden zien astronomen al eens vreemde dingen. Op beelden van het Arecibo Observatory in Puerto Rico hebben ze namelijk een mondmasker op de rots weten op te merken, zoals u misschien zelf kan zien op bovenstaande foto.

PHO's zijn objecten van groter dan 140 meter die de Aarde tot 7,5 miljoen kilometer kunnen naderen en dus een mogelijk gevaar vormen voor onze planeet. Maar om u meteen gerust te stellen, er is geen enkele bekende PHO die in de nabije toekomst effectief een catastrofe zal aanrichten.

Voorlopig moeten we ons dus ook geen zorgen maken over (52768) 1998 OR2. Op haar dichtste passage bevindt de planetoïde zich nog altijd 16 keer verder dan de afstand tussen de Aarde en de maan en is de kans dat ze de Aarde raakt 1 op 50.000.

Maar bij een volgende ontmoeting in 2079 zal de planetoïde toch al zo'n 3,5 keer dichter voorbij scheren dan dit jaar, namelijk op anderhalf miljoen kilometer.

Wetenschappers zullen dan ook met heel veel aandacht de huidige baan van de ruimterots in kaart brengen, want allerlei kosmische processen kunnen de baan in de toekomst beïnvloeden waardoor ze mogelijk wel een bedreiging vormt.

De passage is niet met het blote oog te zien, maar kun je wel live volgen via het Virtual Telescope Project

De planetoïde (52768) 1998 OR2 is tussen de 1,8 en 4,1 kilometer groot en heeft een snelheid van 8,7 kilometer per seconde. Ter vergelijking: de planetoïde die wellicht het einde betekende van de dinosaurussen was ongeveer 10 kilometer groot. Het hemellichaam, dat beschouwd wordt als 'potentieel gevaarlijk' object (PHO), zal volgens het Center for Near-Earth Object Studies van de NASA op woensdagmiddag om 11u56 uur voorbij de Aarde scheren. En in coronatijden zien astronomen al eens vreemde dingen. Op beelden van het Arecibo Observatory in Puerto Rico hebben ze namelijk een mondmasker op de rots weten op te merken, zoals u misschien zelf kan zien op bovenstaande foto. PHO's zijn objecten van groter dan 140 meter die de Aarde tot 7,5 miljoen kilometer kunnen naderen en dus een mogelijk gevaar vormen voor onze planeet. Maar om u meteen gerust te stellen, er is geen enkele bekende PHO die in de nabije toekomst effectief een catastrofe zal aanrichten. Voorlopig moeten we ons dus ook geen zorgen maken over (52768) 1998 OR2. Op haar dichtste passage bevindt de planetoïde zich nog altijd 16 keer verder dan de afstand tussen de Aarde en de maan en is de kans dat ze de Aarde raakt 1 op 50.000. Maar bij een volgende ontmoeting in 2079 zal de planetoïde toch al zo'n 3,5 keer dichter voorbij scheren dan dit jaar, namelijk op anderhalf miljoen kilometer. Wetenschappers zullen dan ook met heel veel aandacht de huidige baan van de ruimterots in kaart brengen, want allerlei kosmische processen kunnen de baan in de toekomst beïnvloeden waardoor ze mogelijk wel een bedreiging vormt. De passage is niet met het blote oog te zien, maar kun je wel live volgen via het Virtual Telescope Project