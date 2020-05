Al eeuwenlang worden neodruïden en heidenen op de langste dag van het jaar fysiek aangetrokken tot de magische stenen cirkel van Stonehenge. Dit jaar zullen de natuurkrachten online aanbeden moeten worden.

In coronatijdens is het geen goed idee om tienduizend zonneaanbidders te te laten samenkomen voor de viering van midzomernacht op 21 juni in het Engelse Wiltshire, waar het monument Stonehenge staat. English Hertitage, de beheerder van de oude stenen cirkel, heeft daarom besloten om het evenement af te gelasten.

In de plaats daarvan zal de bijzondere gebeurtenis live gestreamd worden via de sociale media. Ook zullen hoge resolutie- en dronebeelden gemaakt worden voor een aparte film waarin experten en geschiedkundigen aan het woord zullen komen.

Het is een schrale troost voor de bezoekers van het jaarlijkse magische schouwspel. Centraal tijdens de zonnewende staat immers de lijfelijke beleving van de natuurkrachten volgens een soort sjamaanse praktijk die teruggaat op Keltische tradities.

Opperdruïde Arthur Pendragon zegt aan de BBC dat de beslissing 'begrijpelijk is onder de gegeven omstandigheden.' 'De zonnewende is voor ons wat Kerstmis is voor de christenen. Stonehenge is voor ons als een kathedraal, een plaats van spiritualiteit.'

Tijdens de zonnewende komt de zon achter de Heel Stone op. Die ligt buiten de cirkel van Stonehenge. Tijdens de midzomernacht staat deze steen nagenoeg exact in lijn met de opkomende zon.

De oorspronkelijke bedoeling van het 4500 jaar oude monument is nog steeds een raadsel. Er zijn meer theorieën dan stenen: was het een begraafplaats? Het begin van de astronomie? Een religieus monument? Een prehistorisch glockenspiel? Kunstgalerij? Of hadden de stenen een politieke betekenis als vergaderplaats?

De zonnewende is een van de weinig keren dat het publiek de megalieten mag benaderen. Normaal is het monument, dat deel uitmaakt van het Unesco-werelderfgoed, enkel van op afstand te bekijken. Stonehenge is sinds 18 maart gesloten.

Voor wie niet kan wachten op de livestream van 21 juni: https://www.stonehengeskyscape.co.uk/

