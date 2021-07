Een team van Europese onderzoekers roept op om de huidige coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en het dragen van mondmaskers, te behouden totdat iedereen volledig is gevaccineerd. De wetenschappers waarschuwen dat juist bij een hogere vaccinatiegraad de kans toeneemt dat zich een mutatie van het coronavirus ontwikkelt die resistent is tegen die vaccins.

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in Nature Scientific Reports.

Om te voorspellen hoe het coronavirus in de toekomst zal muteren, onderzochten ze ook hoe groot de kans is dat een mutatie van het virus ontstaat die resistent is. Zij gingen daarbij uit van een bevolking van 10 miljoen mensen en een periode van drie jaar.

Hun model wees uit dat een zeer snelle vaccinatiecampagne de kans op een resistente mutatie uiteraard verkleint. Daartegenover staat echter de ontdekking dat de kans op het ontstaan van zo'n vaccinresistente virusvariant juist het hoogst is, als een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, zolang dat deel nog net niet groot genoeg is om daadwerkelijk groepsimmuniteit te creëren.

De onderzoekers stellen dat dit helaas de situatie is waarin Europa zich momenteel bevindt. Zo'n 60 procent van alle Europeanen heeft inmiddels zijn eerste prik gehad. Dat is volgens de wetenschappers precies de ondergrens waarna resistente virusmutaties zich sneller kunnen gaan ontwikkelen.

Evolutie is een krachtig proces. Fyodor Kondrashov

'Vaccins zijn onze beste optie om deze pandemie te verslaan,' benadrukt co-auteur van de studie Simon Rella van het Oostenrijkse Institute of Science and Technology (IST). 'Maar wat ons model laat zien, is dat wanneer de meeste mensen zijn gevaccineerd, een vaccinresistente mutatie wel een voordeel heeft ten opzichte van het originele virus.'

Collega Fyodor Kondrashov benadrukt dat de onderzoeksgroep uiteraard hoopt dat zo'n vaccinresistente mutatie tijdens de huidige coronapandemie niet zal opduiken. 'Maar wij dringen wel aan op voorzichtigheid,' zegt hij. 'Evolutie is een krachtig proces. Het behoud van een aantal redelijke voorzorgsmaatregelen gedurende de gehele vaccinatieperiode kan een goed middel zijn om een dergelijke evolutie te beheersen.'

