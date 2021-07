Plastic is notoir moeilijk af te breken, maar Oostenrijkse onderzoekers hebben ontdekt dat bacteriën in de maag van koeien sommige soorten kunnen verteren.

De wetenschappers hadden al een vermoeden dat de bacteriën nuttig zouden kunnen zijn, omdat in het voer van koeien natuurlijke plantaardige polyesters zitten. Als ze vergelijkbare materialen kunnen afbreken, zouden de microben misschien ook wel plastic aankunnen, dachten de auteurs van de studie.

Het opzet was simpel: met vloeistof uit pensmagen uit een nabijgelegen slachthuis werden drie soorten polyesters onderzocht. Naast het bekende PET ging het om twee vormen van biologisch afbreekbaar plastic dat vaak wordt gebruikt in composteerbare plastic zakken.

Volgens hun resultaten in het tijdschrift Frontiers in Bioengineering and Biotechnology worden alle drie de kunststoffen afgebroken door de micro-organismen uit koeienmagen. Plastic poeder werd sneller afgebroken dan folie.

Het onderzoek is enkel op laboratoriumschaal gedaan, maar hoofdonderzoeker Doris Ribitsch van de Universiteit van Wenen is optimistisch. 'Vanwege de grote hoeveelheid pens die zich elke dag in slachthuizen ophoopt, is de opschaling gemakkelijk voor te stellen', zegt ze.

