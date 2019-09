De klimaatverandering doet het aantal extreem hete dagen in Europa snel toenemen en het aantal koude dagen afnemen. In België en Nederland verloopt de opwarming sneller dan de klimaatmodellen voorspelden.

De voorbije zomer klommen de temperaturen in Europa naar recordhoogten, met onder meer 46 graden in het zuiden van Frankrijk. Dergelijke uitzonderlijk warme dagen komen steeds vaker voor, blijkt uit onderzoek in het vakblad Geophysical Research Letters. Sinds de jaren 1950 is het aantal extreem hete dagen verdrievoudigd en zijn zomers over de hele lijn warmer geworden.

'Zelfs op deze regionale schaal zien we dat de trends veel groter zijn dan wat we zouden vermoeden als gevolg van natuurlijke variabiliteit', zegt Ruth Lorenz, klimatoloog aan het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Zürich. 'Dat wijst op een link met de klimaatverandering.'

Extreme dagen

Voor de studie gebruikten Lorenz en haar collega's meetgegevens van Europese weerstations tussen 1950 en 2018. Ze analyseerden de 1 procent heetste dagen en de 1 procent koudste dagen tijdens die periode.

Daaruit blijkt dat het aantal extreem hete dagen is verdrievoudigd, en het aantal extreem koude dagen met een factor twee tot drie verminderde, afhankelijk van de regio.

De extremen warmen bovendien veel sneller op dan de gemiddelde temperatuur: extreem hete dagen werden gemiddeld 2,3 graden Celsius warmer, terwijl de koudste dagen gemiddeld 3 graden Celsius minder koud werden.

Uit de studie blijkt ook dat delen van Europa sneller opwarmen dan de klimaatmodellen voorspellen. 'In Nederland, België en Frankrijk verloopt de opwarming zo'n twee keer sneller dan wat de modellen voorspellen', zegt Geert Jan van Oldenborgh, klimaatanalist aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). 'We halen de nieuwe records sneller dan je zou verwachten.'

De Europese zomers en winters zullen in de volgende jaren alleen maar heter worden, stelt de studie.