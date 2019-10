De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat naar James Peebles, Michel Mayor en Didier Queloz 'voor hun onderzoek naar de plaats en de evolutie van onze planeet in de kosmos'. Hoe hebben ze daarmee onze kijk op het universum veranderd?

Opvallend: de Nobelprijs voor de Natuurkunde gaat dit jaar naar wetenschappers uit twee vakgebieden die op zich weinig met elkaar te maken hebben. De Canadees Jim Peebles ontvangt de ene helft van de 9 miljoen Zweedse kronen "voor theoretische ontdekkingen in de kosmologie". De andere helft wordt verdeeld onder de Zwitsers Michel Mayor en Didier Queloz "voor hun ontdekking van een exoplaneet in een baan rond een ster die lijkt op de zon". Wat de kosmologie en de observatie van exoplaneten echter wel met elkaar gemeen hebben is dat ze -elk op hun manier - ons beeld van het universum, en van onze plaats daarin, hebben veranderd.

...