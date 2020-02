Er worden zelden meer dan vijf nieuwe vogelsoorten per jaar beschreven.

De negentiende-eeuwse selfmade natuurkenner Alfred Russel Wallace, die in dezelfde periode als Charles Darwin het concept van evolutie door natuurlijke selectie lanceerde, was een uitmuntend ontdekkingsreiziger. Op basis van zijn verzamelingen zijn er tientallen nieuwe vogelsoorten beschreven, volgens Science goed voor 2 procent van alle hedendaagse vogels. Vandaag zijn er iets meer dan tienduizend vogelsoorten bekend. Wallace reisde vooral in de Maleisische eilandenarchipel met zijn vele verrassende biotopen. Daar vinden hedendaagse ontdekkingsreizigers, zoals de Vlaamse ornitholoog Philip Verbelen, nog geregeld nieuwigheden. Science bracht recent de beschrijving van vijf nieuwe vogelsoorten op drie eilanden ten zuiden van Sulawesi. De jongste eeuw werden er nooit méér nieuwe vogels in één beweging gevonden. Tegenwoordig worden er zelden meer dan vijf nieuwe vogelsoorten per jaar (!) beschreven. In een bericht wijst Verbelen erop dat de meeste nieuwe soorten in regenwouden ontdekt worden, echte hotspots van biodiversiteit, die echter in hun voortbestaan bedreigd worden door menselijke ontginning. Ze moeten plaatsmaken voor landbouw. De omzetting van natuur in landbouw gaat per definitie gepaard met een sterke afname van de biodiversiteit.