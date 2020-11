Nieuwe oogdruppeltjes moeten bejaarden helpen om te blijven zien.

De macula is het deel van het netvlies waardoor we scherp kunnen zien en gemakkelijk kunnen lezen. Degeneratie van de macula is een belangrijke oorzaak van blindheid bij bejaarden: een derde van de 75- plussers wordt erdoor getroffen. De oorzaak is een opstapeling van versuikerde eiwitten onder het netvlies, waardoor ontstekingen ontstaan.

Onderzoeker Sander De Bruyne (UGent) en zijn collega's schrijven in The Journal of Clinical Medicine dat ze een methode op het spoor zijn om het euvel aan te pakken. Ze hebben oogdruppeltjes ontwikkeld op basis van de stof fructosamine-3-kinase, een natuurlijk eiwit dat de versuikering van andere eiwitten in het lichaam onder controle moet houden. Bij muizen werken de druppeltjes perfect. Ze moeten nu nog op mensen getest worden.

Andere wetenschappers tonen in PLoS Genetics aan dat zeldzame veranderingen in een specifiek gen de druk in de oogbol beduidend verlagen. Dat vermindert het risico op glaucoom, een aandoening waardoor je blikveld geleidelijk verkleint. De bedoeling is nu een methode te vinden die de effecten van de veranderingen nabootst.

