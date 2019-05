De Amerikaanse ruimtevaartmissie naar de maan in 2024 heeft eindelijk een naam gekregen en gaat voortaan door het leven als Artemis. Het ontbreekt nog wel aan budget.

Dat meldt het ruimtevaartbureau NASA maandag, terwijl het aan het Amerikaanse Congres extra budget vraagt om de vervroegde streefdatum voor de missie te kunnen aanhouden.

Het was NASA-baas Jim Bridenstine die de nieuwe naam bekendmaakte in een teleconferentie met de pers. Hij legde meteen uit dat er voor het komende begrotingsjaar 1,6 miljard dollar extra nodig is om de raket en de ruimtevoertuigen te financieren die de astronauten nodig zullen hebben om opnieuw op de maan rond te lopen.

Artemis, dochter van Zeus en tweelingzus van Apollo, is de 'godin van de maan', lichtte Jim Bridenstine toe. Apollo is tegelijk ook de naam van het programma waarmee van 1969 tot 1972 twaalf Amerikaanse astronauten op het hemellichaam werden gezet.

In maart had de regering van president Donald Trump aangekondigd dat het binnen de vijf jaar weer astronauten op de maan wil, met dit keer voor het eerst ook een vrouw in het selecte gezelschap. Voordien werd nog gemikt op 2028, maar het geduld van de president raakte naar verluidt stilaan op.

Het totale jaarbudget van de NASA beloopt momenteel ongeveer 21,5 miljard dollar, waarvan in de begroting voor 2019 zowat 4,5 miljard is gereserveerd voor de SLS-superdraagraket, de ruimtecapsule Orion en het geplande ruimtestation rond de maan, drie elementen die noodzakelijk worden geacht voor een Amerikaanse terugkeer naar de natuurlijke satelliet van de aarde. Volgens Bridenstine is de 'extra investering een voorschot op de immense inspanning van de NASA om tegen 2024 weer mensen op de maan te krijgen'.