Astronomen hebben voor het eerst water(damp) gevonden in de atmosfeer van een planeet binnen de "levensvatbare zone" rond haar ster, wat een nieuwe fase inluidt in de zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel.

Het hemellichaam, een 'super-aarde' waarvan nog weinig geweten is, verheft zich tot de rang van 'beste kandidaat' voor het zoeken naar tekenen van buitenaards leven.

'Observaties met de Hubble-ruimtetelescoop hebben het ons mogelijk gemaakt te vinden dat de planeet een atmosfeer heeft en dat die waterdamp bevat: twee keer goed nieuws indien men zich interesseert voor de levensvatbaarheid van de planeet', zei tegenover het Franse persbureau AFP Giovanna Tinetti, coauteur van een studie die woensdag in het vakblad Nature Astronomy is verschenen.

Het gaat om exoplaneet K2-18b die in 2015 door de Amerikaanse ruimtetelescoop Kepler is gevonden en die rondom de rode dwergster K2-18 draait, in het sterrenbeeld Leeuw op 110 lichtjaar van ons zonnestelsel. De ster is er één van de M-dwergklasse.

Het is één van de honderden 'super-aardes' die zijn gevonden en die een massa hebben tussen die van onze planeet en Neptunus.

De exoplaneet heeft acht keer de massa van de aarde en is twee keer zo groot. Het hemellichaam bestaat wellicht uit silicaten en ijs.

Aan de hand van data die de WFC-3 camera van de Amerikaans-Europese Hubble in 2016 en 2017 heeft vergaard, hebben wetenschappers opensourcealgoritmes ontwikkeld om het door de atmosfeer van de planeet gefilterde licht te analyseren. Wat ook mogelijk was omdat die één keer om de 33 dagen voorlangs de ster schuift. Het resultaat was de moleculaire signatuur van waterdamp, zegt het University College London. Ook is waterstof en helium gevonden.

Eerder was al wel waterdamp waargenomen in de atmosferen van 'onleefbaar' hete en koude exoplaneten.

'Men mag er niet uit afleiden dat er vloeibaar water is op het oppervlak van de exoplaneet, maar ik denk dat het heel mogelijk is', zegt Tinetti, die aan die universiteit is verbonden. Bovendien bevindt de planeet zich in de 'levensvatbare' zone rond de ster, of niet te dicht of te ver van haar hitte, maar wel juist waar de temperatuur het bestaan van vloeibaar water mogelijk kan maken en waar leven, zoals wij het kennen, zich kan ontwikkelen, voegt de wetenschapster eraan toe. 'Een temperatuur vergelijkbaar met die van de aarde.'

Vraag is nu hoeveel waterdamp er in de atmosfeer van K2-18b zit, of er sporen zijn van organische chemie, zuurstof, ozon enz.

Tinetti waarschuwt daarbij dat een levensvatbare exoplaneet niet per sé moet zijn zoals de onze, die op dit ogenblik de enige is waarvan men weet dat er leven is.

Eveneens van het University College in Londen waarschuwt Angelos Tsiaras ook dat de atmosfeer van K2-18b anders is samengesteld dan die van onze planeet.