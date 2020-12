Een nieuwe variant van het coronavirus verspreidt zich momenteel snel in het zuidoosten van Engeland.

Op basis van voorlopige modellen en de snel stijgende incidentie (de bevestigde coronabesmettingen per 100.000 inwoners, red.) concludeert de Britse expertengroep NERVTAG dat deze stam zich sneller kan verspreiden.

'We hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de hoogte gebracht en blijven de beschikbare data analyseren om ons begrip te verbeteren', zegt professor Chris Whitty, de Chief Medical Officer van Engeland, in een mededeling. 'Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de nieuwe stam tot een hoger sterftecijfer leidt of dat hij een invloed heeft op vaccins en behandelingen.'

Momenteel wordt er 'dringend werk verricht' om dat te bevestigen.

Whitty benadrukt dat het na deze nieuwe ontwikkeling 'meer dan ooit van vitaal belang' is dat burgers er alles aan blijven doen om het aantal besmettingen te beperken.

Op basis van voorlopige modellen en de snel stijgende incidentie (de bevestigde coronabesmettingen per 100.000 inwoners, red.) concludeert de Britse expertengroep NERVTAG dat deze stam zich sneller kan verspreiden.'We hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de hoogte gebracht en blijven de beschikbare data analyseren om ons begrip te verbeteren', zegt professor Chris Whitty, de Chief Medical Officer van Engeland, in een mededeling. 'Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de nieuwe stam tot een hoger sterftecijfer leidt of dat hij een invloed heeft op vaccins en behandelingen.' Momenteel wordt er 'dringend werk verricht' om dat te bevestigen. Whitty benadrukt dat het na deze nieuwe ontwikkeling 'meer dan ooit van vitaal belang' is dat burgers er alles aan blijven doen om het aantal besmettingen te beperken.