In het Planetarium van Brussel zijn vanaf zaterdag 3 april videoprojecties te zien met een nieuw digitaal systeem, dat beelden van een hogere kwaliteit levert en de sterren en het heelal in hun volle glorie laten zien.

Het vorige systeem van het digitale planetarium dateerde van 2009. 'In de laatste twintig jaar is de technologie sterk veranderd, waardoor de tijd was gekomen om het projectiesysteem te vervangen. Dat is nu gebeurd, met hardware van Belgische bodem', zegt directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België Ronald Van der Linden donderdag bij de voorstelling van het nieuwe systeem.

Dankzij de steun van het Federaal Wetenschapsbeleid en staatssecretaris Thomas Dermine (PS) en de Nationale Loterij, zijn acht laser-fosforprojectoren van de nieuwste generatie geïnstalleerd van het Belgische technologiebedrijf Barco. De beelden van 360 graden worden gereproduceerd dankzij de sterrenkundige database van RSA Cosmos.

Van der Linden is blij met het nieuwe systeem, dat het Planetarium verder ondersteunt in zijn missie. 'We willen jongeren educeren, hen een kritische maar rationele blik laten ontwikkelen over de wereld die ons omringt', zegt hij. Door te focussen op de wetenschap en feiten, maakt het Planetarium ook deel uit van de strijd tegen fake news.

Het Planetarium biedt in de paasvakantie zes verschillende films aan, elk uur een andere film, te beginnen om 10.30 uur met een kleuterprogramma. Reserveren is vanwege de coronamaatregelen verplicht, via resplan@planetarium.be of het nummer 02/4747050. Per film zijn 30 mensen toegelaten.

