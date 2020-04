Volgens de industrie zou het gemiddeld liefst 2,8 miljard dollar (2,6 miljard euro) kosten om een middel op de markt te brengen, terwijl de onderzoekers afklokten op 1,3 miljard.

In tegenstelling tot wat lang is gedacht, kunnen essentiële oliën aan dezelfde tests onderworpen worden als andere mogelijk medisch relevante moleculen. Dat blijkt uit onderzoek van microbioloog Patrick Van Dijck (VIB/KU Leuven) en zijn collega's, gepubliceerd in Scientific Reports. Natuurlijke producten als oliën worden gemakkelijk over het hoofd gezien in screenings voor potentiële geneesmiddelen, omdat ze eigenschappen hebben die het screenen kunnen verstoren. Zo vervliegen ze gemakkelijk. Het nieuwe onderzoek wijst uit dat oliën toch biochemische eigenschappen hebben die ze geschikt maken voor een evaluatie als geneesmiddel. Componenten uit de oliën kunnen een bron zijn van geneesmiddelen voor de behandeling van, bijvoorbeeld, aandoeningen van longen en luchtwegen. Gezondheidseconoom Jeroen Luyten (KU Leuven) stelt met enkele collega's in The Journal of the American Medical Association dat het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel tot 1,5 miljard dollar (1,4 miljard euro) minder kost dan de farmaceutische industrie doorgaans claimt.