Waarom geen insecten als varkensvoer?

Veel huis- en boerderijdieren kunnen ook met insecten worden gevoederd. De Nederlandse emeritus professor entomologie Arnold van Huis (Universiteit Wageningen) ziet grote voordelen voor de veehouderij. En voor u.

In het vakblad Science pleit u ervoor om insecten als voer te geven aan varkens, kippen, kweekvissen en zelfs huisdieren. Wat zijn de voordelen daarvan?

Arnold van Huis: Tot nu toe werden veel huis- en nutsdieren voornamelijk gevoederd met vismeel en sojameel. Insecten kunnen een goede aanvulling zijn. Wereldwijd wordt jaarlijks meer dan 1,1 miljard ton voer te eten gegeven aan dieren, waarvan 44 procent aan kippen, 28 procent aan varkens, ongeveer 20 procent aan runderen, 4 procent aan vis en zeevruchten en 3 procent aan huisdieren. Maar sojateelt betekent vaak ook ontbossing, een verlies van biodiversiteit en een hoog gebruik van pesticiden. Daarom moeten we nadenken over efficiëntere manieren om vee te houden. Met insectenvoer zou een veel duurzamere en natuurvriendelijkere veehouderij mogelijk zijn.

Waarom?

Van Huis: Bij de productie van insecten komen weinig broeikasgassen en ammoniak vrij, en er is weinig water en grond voor nodig. Maar het belangrijkste voordeel is dat de larven van bijvoorbeeld de zwarte soldaatvlieg, die al op grote schaal wordt gekweekt voor diervoeder, organisch afval zoals fruit- of groenteresten en zelfs mest kunnen eten. Zo wordt mest uiteindelijk hoogwaardig diervoeder.

Is dat gezond?

Van Huis: Zeker. Insecten zijn een waardevolle bron van hoogwaardige eiwitten en andere belangrijke voedingsstoffen. Ze leveren veel actieve stoffen die een positief effect hebben op de gezondheid van dieren en zelfs antibiotica kunnen vervangen. Chitine, bijvoorbeeld, een bestanddeel van exoskeletten van insecten, is een biopolymeer. Wanneer vissen, kippen of varkens dat eten, versterkt het hun immuunsysteem.

Heeft insectenvoer ook nadelen?

Van Huis: Het eiwitprofiel en de voedingsstoffen van insecten moeten worden aangepast aan de nutsdieren om vis- en sojameel te kunnen vervangen. Daarbuiten zie ik nauwelijks problemen. Maar het voer is niet geschikt voor runderen.

Welke insecten zijn vooral geschikt als diervoeder?

Van Huis: Gele meelwormen en vliegenlarven, zoals die van de zwarte soldaatvlieg of de huisvlieg. Momenteel is de productie nog niet hoog genoeg om aan de vraag te voldoen. Het is een grote uitdaging om veel insectenmeel van hoge kwaliteit en consistentie te produceren. En de prijzen voor insectenvoer zijn nog niet concurrerend. Of de productie kan worden uitgebreid, hangt af van de vraag of goedkoop organisch afval kan worden gebruikt om de insecten te voeden. Tot nu toe is dat in de Europese Unie om hygiënische redenen niet wettelijk toegestaan. Maar de EU stond in 2017 tenminste al het gebruik van insecten als voer voor kweekvis toe. Sinds 2021 mogen dierlijke eiwitten uit insecten ook aan pluimvee en varkens worden gevoerd.

Waarom eten we niet gewoon zélf insecten, in plaats van ze eerst aan varkens en kippen te eten te geven?

Van Huis: Dat vind ik een uitstekend idee. Meelwormen of krekels zijn perfect geschikt voor menselijke consumptie. Bij lezingen bied ik mijn toehoorders soms insecten aan om te proeven. 80 procent tast toe. En weet je wat? De meesten vinden ze lekker.

(c) Der Spiegel/Philip Bethge