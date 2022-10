NASA: ‘Test om baan van asteroïde te veranderen was succes’

De ruimtemissie waarbij NASA de baan van een asteroïde probeerde te veranderen, is geslaagd.

Dat maakte het Amerikaanse ruimtevaartbureau dinsdag bekend.

NASA stuurde het ruimtevaarttuig Double Asteroid Redirection Test (DART) in november 2021 bewust af op een asteroïde om te testen of en in welke mate een impact de baan van een asteroïde kan veranderen, met het oog op de bescherming van de aarde bij een mogelijke dreigende inslag. De DART crashte uiteindelijk op 26 september van dit jaar met een snelheid van ongeveer 6,6 kilometer per seconde op Dimorphos, een maan van de grotere asteroïde Didymos. Het ging om de eerste dergelijke missie ooit.

Nu bevestigt NASA dat de missie is geslaagd. Het lukte de DART om Dimorphos van richting te doen veranderen en diens baan rond Didymos met 32 minuten te verkorten, zo maakte topman Bill Nelson bekend tijdens een persconferentie. De missie zou al als een succes zijn bestempeld als de DART de baan van zijn doelwit met ongeveer 10 minuten zou hebben verminderd, zei hij. ‘Het gaat om een beslissend moment voor de planetaire defensie’, zei Nelson.

Dimorphos heeft een diameter van ongeveer 160 meter en hield nooit een gevaar voor de aarde in. Op het moment van de inslag van de relatief kleine DART-sonde bevond de asteroïde zich op 11 miljoen kilometer van onze planeet. Samen met de NASA en de ESA namen onder meer ook wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) deel aan de verwerking van de DART-gegevens.

