NASA-sonde vindt sporen van water op asteroïde Bennu

Twee spectrometers op de sonde stelden de aanwezigheid van hydroxylgroepen vast (gebonden waterstof- en zuurstofatomen). Wetenschappers vermoeden dat deze hydoxylgroepen over de hele asteroïde verspreid zijn in waterhoudende kleimineralen. Dat zou impliceren dat het gesteentemateriaal van Bennu interactie met water heeft gehad.

Het hemellichaam is te klein om ooit vloeibaar water te hebben gehad. De vondst geeft aan dat op een gegeven ogenblik het moedergeheel van Bennu, een veel grotere asteroïde, vloeibaar water moet hebben gehad, zeg NASA.

OSIRIS-REx is vorige week maandag na een reis van 2,2 miljoen km op 19 km van Bennu aangekomen. Op 31 december zal de sonde in een baan rond de asteroïde komen, op een afstand van 1,4 tot 2 km van het centrum van de asteroïde. De NASA gewaagt van twee records: het kleinste hemellichaam waarrond ooit een ruimtetuig heeft gedraaid en de meest lage baan die een ruimtetuig ooit rond een hemellichaam heeft gedraaid. In 2023 moet de sonde stalen van Bennu naar de Aarde brengen.