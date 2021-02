Donderdagavond houdt NASA ons, aardbewoners, aan onze schermen gekluisterd met "7 minutes of terror" op enkele honderden miljoenen kilometers hier vandaan. 5 vragen over dit ruimte-evenement.

De landing op Mars van donderdag overtreft eender welke spannende ontknoping van een spectaculaire Hollywoodfilm. Tegen 21.50 uur Belgische tijd moet in de Martiaanse Jezero-krater de robotjeep Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA geland zijn. Na de landing van de Marsrobot Curiosity in 2012 wordt het opnieuw tandenknarsen voor de wetenschappers van NASA.

...

De landing op Mars van donderdag overtreft eender welke spannende ontknoping van een spectaculaire Hollywoodfilm. Tegen 21.50 uur Belgische tijd moet in de Martiaanse Jezero-krater de robotjeep Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA geland zijn. Na de landing van de Marsrobot Curiosity in 2012 wordt het opnieuw tandenknarsen voor de wetenschappers van NASA.De Marsrobot Perseverance, of 'Percy' voor de vrienden, is het grootste, zwaarste en technisch meest uitgeruste object ooit dat op de rode planeet zal landen. Het is de grootte van een auto en weegt een ton. Aan boord van het karretje bevinden zich onder andere 7 wetenschappelijke instrumenten, 23 camera's en een laser. 2. Wat is er nieuw aan deze Marsrover? Perseverance is voor 85 procent gelijk aan Curiosity. Net zoals zijn voorganger heeft de robot zes wielen, een arm, een hand, een drilboor en camera's. Maar deze Mars 2020-missie bevat ook enkele nieuwigheden. Voor het eerst zal de landing op Mars gefilmd worden, wat voor prachtige beelden zal zorgen. En ook zullen we de landing voor het eerst kunnen beluisteren dankzij microfoons aan boord. Daarnaast zullen we tijdens de volledige missie de geluiden op het Marsoppervlak kunnen horen, wat nog nooit eerder mogelijk was. Ook is er voor het eerst een helikoptertje mee aan boord dat getest zal worden voor gebruik voor toekomstige onbemande en bemande missies naar Mars en andere planeten. De door zonne-energie aangedreven drone zal een vlucht proberen te maken op Mars, wat met de ijle atmosfeer geen sinecure is. Op die manier zullen drones in de toekomst verkenningen kunnen uitvoeren voor astronauten op Mars of gevaarlijke gebieden exploreren. Bekijk hieronder hoe NASA op Mars gaat vliegenNa een hopelijk succesvolle landing zal de robot gedurende minstens twee jaar op zoek gaan naar sporen van vroeger microbiologisch leven. Dat is nieuw. Voorheen waren Marsmissies vooral gericht op de zoektocht naar bewijzen dat er ooit leven mogelijk was op Mars, nu gaat men effectief op zoek naar dat (vroegere) buitenaards leven zelf. De Jezero-krater is daar een goede plek voor omdat wetenschappers vermoeden dat die 3,5 miljard jaar geleden gevuld was met water.Daarnaast zal Perseverance het klimaat en de geologie van Mars onderzoeken, door het nemen van stalen van stenen en stof. Die zullen ergens op het Marsoppervlak worden achtergelaten en met toekomstige Marsmissies teruggebracht worden naar de aarde voor verder onderzoek. Daarvoor zal de NASA de hulp krijgen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. We mogen de stalen ten vroegste op aarde verwachten in 2031. Het zal dan de eerste keer zijn dat Mars naar de aarde toekomt.Met het oog op toekomstige bemande missies naar Mars zal de Perseverance tot slot onderzoeken hoe de aanwezige CO2 uit de Marsatmosfeer kan omgezet worden n zuurstof. Ook zijn verschillende materialen voor toekomstige ruimtepakken aanwezig. Bedoeling is om te onderzoeken welke materialen effectief het meest geschikt zijn voor de exploratie van Mars. Zo wordt de kolonisatie van de rode planeet steeds tastbaarder. NASA-wetenschappers noemen de "entry, descent and landing"-fase op Mars traditioneel de "seven minutes of terror". Dat is de tijd tussen het binnendringen in de atmosfeer en de effectieve landing. In die tijd moet het tuig van 20.000 kilometer per uur tot volledige stilstand komen terwijl de frictie met de atmosfeer het tot meer dan 1.000 °C opwarmt. Door de vertraging op de communicatie tussen Mars en onze planeet verloopt de landing volledig automatisch zonder sturing vanuit de aardse controlekamer. Ook de Martiaanse weermodellen worden niet in real time geüpdatet, waardoor wetenschappers niet precies weten in welke weersomstandigheden een tuig landt. Vaak faalt een landing door een onvoorspelbaar weerevenement zoals een stofstorm. De atmosfeer van Mars is zo'n 100 keer dunner dan die van de aarde, waardoor het niet makkelijk is voor binnenkomende ruimtetuigen om te vertragen. Om een intrede op Mars te overleven, is een mix van hitteschild, parachute, afremraketten en een ruimtekraan nodig. Die laatste techniek werd in 2012 voor het eerst gebruikt bij de landing van Curiosity. Bij vorige, kleinere Marswagentjes maakte NASA enkel gebruik van een parachute, maar dat volstaat nu niet meer om een zachte landing mogelijk te maken. Bekijk hieronder hoe de landing zal gebeurenDe NASA weet als geen ander hoe ze het grote publiek kan begeesteren voor haar missies. Kijk maar eens naar de vele waanzinnige trailers voor het evenement. De landing van Perseverance is uiteraard ook live te volgen via NASA TV, donderdag vanaf 20.15 uur.