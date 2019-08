Ochtend- en avondmensen zijn niet meer alleen: VUB-wetenschappers hebben twee nieuwe chronotypes ontdekt.

Mensen houden ervan om elkaar in 'hokjes' te stoppen - of in 'categorieën', om een neutralere term te gebruiken. Dat er ochtend- en avondmensen zijn, weten we al lang. En ook dat je in de loop van je leven van het ene naar het andere kunt evolueren: wie als jongeling een nachtbraker was, kan op zijn oude dag een vroege v...