De mens geniet al minstens 5000 jaar van knoflook als kruidige smaakmaker in maaltijden. Jammer genoeg keert de plant zich na het eten ook tegen ons. Waarom?

Wanneer we knoflook snijden, komt de zwavelstof allicine vrij die de look zijn typische scherpe looksmaak geeft. Wanneer het aromatische kruid de kookpot ingaat, komen de zwavelmoleculen in de lucht en vullen ze de kamer met een aangenaam geur. In onze mond bereiken ze vervolgens onze neus, die uiteindelijk maakt dat velen van ons look zo lekker vinden.

Dat look zo goed wordt gesmaakt, zou mogelijk te maken hebben met de gezondheidsvoordelen van het ingrediënt. Knoflook zou namelijk helpen om de bloeddruk te verlagen en antimicrobiële effecten vertonen. Misschien zijn het die voordelen die ervoor zorgen dat we look onbewust wel kunnen smaken.

Helaas is het aroma van de nasmaak die soms uren nazindert, minder delicieus. Al is het natuurlijk de vraag of die lookadem eigenlijk wel synoniem is met inherent 'onwelriekend'. Misschien zijn we het niet gewoon?

Dat je adem ruikt na het eten komt meestal door voedselrestjes die achterblijven in spleetjes van de mondholte. Dat is niet het geval voor de lookadem. Die vindt zijn oorsprong wanneer het voedsel de maag bereikt. Daar breken de maagsappen de look verder af waardoor zwavel en andere vitaminen en mineralen vrijkomen. Die vinden hun weg naar de darmen voor verdere verwerking, behalve eentje. De molecule allylmethylsulfide (AMS) is zo klein dat het door de maagwand in het bloed kan ontsnappen. Wanneer AMS de longen passeert, dringt het net zo gemakkelijk door de membranen die zuurstof en koolstofdioxide in en uit ons lichaam vervoeren.

Wanneer je CO2 uitademt, komt er dus ook een zucht lookachtige AMS vrij. Dat verklaart meteen waarom fervent je tanden poetsen niets uithaalt.

Wat dan wel?

Ook de volkswijsheid dat peterselie of koffiebonen kauwen of melk drinken, zouden helpen, klopt niet.

Toch zijn er volgens een studie enkele middeltjes die verlichting kunnen brengen. Uit een paper uit 2016 in het Journal of Food Science blijkt dat appels, sla en pepermunt de concentratie van lookbijproducten aanzienlijk reduceert. Dat komt omdat ze fenolen bevatten die met de zwavel binden en de molecule te groot maakt om nog te ontsnappen.

Een lookadem kan tot 24 uur duren.

Maar hoe komt het dan dat je je eigen lookadem niet ruikt? Dat doe je wel, je neus raakt er echter aan gewend. Net zoals bij parfum ruik je jezelf op de duur niet meer.