Moeten we meisjes verplichten om een STEM-richting te volgen?

Jongens worden wetenschappers en meisjes zijn gemaakt voor de zorgsector. Klinkt dat niet wat oubollig? Toch is het in de praktijk niet zo eenvoudig om van dat clichébeeld af te raken. Wat moeten we dan doen? Meisjes verplichten om een STEM-richting te volgen, professor en KU Leuven-genderspecialist Veerle Draulans?