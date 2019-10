Moeten we blij zijn met een mega-haven in Vlaanderen?

Vervuiling, files, dorpen en natuur die verdwijnt. En veel jobs leveren ze ook niet op. Nee, havens hebben niet altijd zo'n goeie naam. Is dat terecht? Of is een grote haven wél goed voor een land? VUB-econoom Elvira Haesendonck rekent, analyseert en komt met een wetenschappelijk antwoord.