Een experiment om muggen te infecteren met bacteriën blijkt de verspreiding van virussen sterk te verminderen. De ontdekking kan een doorbraak betekenen in de strijd tegen dodelijke ziekten als dengue, zika en gele koorts.

Wetenschappers hebben muggen besmet met de bacterie wolbachia, die het vermogen van virussen aantast om te overleven in het lichaam van muggen. Bovendien wordt de besmetting doorgegeven aan het nageslacht, waardoor een steeds grotere populatie geen virussen als dengue kan overdragen.

Doorbraak

Onderzoekers van het World Mosquito Program aan de Australische Monash University namen de proef op de som in Indonesië. Drie jaar geleden lieten ze geïnfecteerden muggen vrij in de stad Yogyakarta. Sindsdien is de incidentie van dengue in het gebied met 77 procent gedaald, het aantal ziekenhuisopnames zelfs met 86 procent.

'Dit experiment toont aan wat een opwindende doorbraak de wolbachia-methode kan zijn: een veilige, duurzame en efficiënte nieuwe aanpak in de strijd tegen dengue - net wat de internationale gemeenschap nodig heeft', zegt hoogleraar Cameron Simmons van de Monash University.

Grote impact

Jaarlijks raken wereldwijd ongeveer 400 miljoen mensen besmet met dengue. De verschillende varianten van het virus maken elk jaar 100 miljoen mensen ziek en kosten 22.000 mensen het leven.

De kans is groot dat de aanpak ook in de strijd tegen andere ziektes kan helpen. Eerdere studies hebben aangetoond dat de wolbachia-methode effectief is bij het voorkomen van de overdracht van onder meer zika, chikungunya en gele koorts.

