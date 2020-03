Het gekende en beproefde geneesmiddel Plaquenil kan een belangrijke hefboom zijn in de strijd tegen Covid-19.

Sinds vrijdagavond heeft België besloten om Plaquenil niet alleen te gebruiken bij alle gehospitaliseerde patiënten die ernstig aangetast zijn, maar ook bij degenen bij wie de ziekte mild tot matig blijft, maar die tot een risicocategorie behoren, zoals personen met een long- of nierziekte of diabetes. De behandeling duurt een volledige week.

Is dit het wondermiddel? Nee. Zoals elke medicatie houdt het risico's en bijwerkingen in. Maar die worden meer dan gecompenseerd door alle voordelen.

Het eerste voordeel is dat het een molecuul is dat al heel lang wordt gebruikt voor de behandeling van lupus en reumatoïde artritis. Miljoenen patiënten gebruiken het al 40 jaar. Ten tweede is het goedkoop en onmiddellijk beschikbaar. Ten derde heeft het weinig contra-indicaties. Zo kan het geneesmiddel bijvoorbeeld aan zwangere vrouwen worden gegeven. Het vierde voordeel is dat het een vijfdaagse behandeling is, beperkt in de tijd en dus goedkoop. Als laatste kan het ook preventief worden ingezet, zo blijkt alvast uit testen. Als dit bij de mens wordt geverifieerd, kan het dus worden gegeven aan patiënten die tot risicogroepen behoren en enkel worden verdacht van een besmetting met het virus.

Een wetenschappelijk gestaafde oplossing

Daarom beveelt Sciensano, het Belgisch Instituut voor Volksgezondheid, het ziekenhuisgebruik van Plaquenil aan voor de milde, gemiddelde en ernstige stadia van de ziekte. Het Instituut wordt daarin bijgestaan door drie deskundigen van de referentieziekenhuizen (UZA en het UMC Sint-Pieter) en het Instituut voor Tropische Ziekten in Antwerpen.

De aanbeveling wordt gedaan op het moment dat de epidemie zich in België uitbreidt. 'Deze aanbeveling is de sterkste op dit moment. Ze zal voortdurend worden aangepast. Alle nieuwe gepubliceerde studies en zelfs meningen van experts die nog niet door volledig gepubliceerde studies worden ondersteund, kunnen ons helpen bij het begrijpen van de beste manier om dit virus te behandelen', verklaart Dr. Nicolas Dauby van het UMC Sint-Pieter (ULB).

Recent onderzoek geeft aan dat Plaquenil de potentie heeft om de duur van de behandeling en het verblijf in het ziekenhuis te verkorten en de morbiditeit en mortaliteit te verminderen. In welke mate? Dat is niet precies bekend.

De doeltreffendheid van de molecule wordt evenwel ook in vraag gesteld. De Chinezen gaven er de voorkeur aan, net als de Italianen, maar in Frankrijk is men het niet eens: in Parijs werd een onderzoek gestart met andere moleculen.

Toch is ook in een klinische proef met Plaquenil opgestart in het Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection in Marseille. Voor Nicolas Dauby is het weliswaar voorbarig om Plaquenil als absoluut wapen tegen Covid-19 te bestempelen, maar we zijn er zeker van dat 'het de reproductie van het virus in vitro remt en de besmetting van andere cellen voorkomt. Het maakt de cellen ook ongevoelig tegen het binnendringen van virussen, wat kan wijzen op een mogelijk preventief effect'.

Het is heel belangrijk dat de mensen Plaquenil niet zomaar in alle haast nemen, want het is een medicijn dat onder streng toezicht moet worden toegediend. Nicolas Dauby

Hoe werkt het?

Men vermoedt dat het middel de specifieke receptoren, waardoor het virus in de cellen terechtkomt, verandert. Maar Dauby waarschuwt: 'Het is heel belangrijk dat de mensen Plaquenil niet zomaar in alle haast nemen, want het is een medicijn dat onder streng toezicht moet worden toegediend. Op dit moment raden we het alleen aan in ziekenhuizen en vragen we huisartsen om het niet te gebruiken. Het is een "off-label" gebruik (wanneer een goedgekeurd geneesmiddel wordt gebruikt voor een andere indicatie, patiëntengroep, dosering of via een andere toedieningsroute dan waarvoor het geneesmiddel is goedgekeurd, nvdr.) dat een intensieve controle vereist die niet thuis kan worden uitgevoerd'.

Frédéric Soumois

Bron: Le Vif

