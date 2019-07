Vandaag is het 50 jaar geleden dat de legendarische Apollo 11 vanuit het Kennedy Space Center werd gelanceerd naar de maan. Die laatste heeft een speciale traktatie in petto.

In tijden dat menigeen herdenkt dat 50 jaar geleden de eerste mens voet op de maan zette, eist de natuurlijke satelliet van de Aarde zelf ook een hoofdrol op, samen met onze planeet en de zon. Dinsdag maken we immers een gedeeltelijke maansverduistering mee, zo hebben volksterrenwachten aangekondigd.

Omstreeks 22.02 uur begint de maan doorheen de schaduw van de Aarde te trekken: dan wordt de linkerkant van de volle maan langzaam donkerder. Minuut na minuut trekt ze dieper doorheen die schaduw, met de maximale verduistering omstreeks 23.31 uur. Dan is zowat 65 procent van de maandiameter verduisterd. Daarna trekt het hemellichaam even gestaag weer weg uit die schaduw. Het laatste donkere stukje maan komt om 00.59 uur terug tevoorschijn.

Wie volgens volkssterrenwacht Mira in Grimbergen echter héél goed oplet en 'gezegend' is met een mooie transparante lucht zal merken dat die volle maan dan nog niet zijn volle intensiteit bereikt heeft: rond de eigenlijke schaduw van de Aarde zit ook nog een véél zwakkere bijschaduw. Pas na 02.00 uur is alles terug 'normaal'.

Het positieve nieuws is dat een maansverduistering, in tegenstelling tot een zonsverduistering zoals vorige week, in een zeer groot gebied zichtbaar is. Op elke plek waar de maan boven de horizon staat, kan men genieten van dit verschijnsel, zegt volkssterrenwacht Urania in Hove.

Mira signaleert ook een 'maar': in de zomer staat de volle maan op de plaats van de zon in de winter: héél laag boven onze Belgische horizon. Dat wordt dan ook de moeilijkste factor bij het waarnemen dinsdag: een vrij uitzicht op het zuidoosten en zuiden is een must want op het tijdstip van maximale verduistering zal de maan slechts 10 graden boven de horizon staan. Het begin van de eclips zal nagenoeg niet haalbaar zijn: dan staat de maan zelfs maar één schamele graad boven de horizon.